جرحى ومعتقلون باحتجاجات على نقص مياه الشرب في إيران

طهران (وكالات، مواقع إخبارية)

حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران من أنها حال استئناف تخصيب اليورانيوم ستواجه «مشكلة كبيرة للغاية». وقال في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» الأميركية، إن بلاده ستعاقب الشركات الأوروبية إذا تعاملت مع إيران. ورداً على سؤال عما إذا كان سيفرض عقوبات على الشركات الأوروبية إذا تعاملت مع إيران. أجاب ترامب «نعم، بالطبع. ذلك ما نفعله قطعاً».

ومن جانبه، شدد مستشار البيت الأبيض للأمن القومي، جون بولتون على أن إيران تمثل مشكلة استراتيجية، وقال في تصريحات أمس «الحديث لا يدور فقط عن برنامجها المستمر لتطوير الأسلحة النووية، وإنما كذلك عن دعمها الكبير والمتواصل للإرهاب الدولي، وكذلك عن وجود قواتها الدورية في الشرق الأوسط». وأشار إلى أن ترامب، ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، قد يتوصلان خلال قمتهما في 16 يوليو في هلسنكي إلى اتفاق حول انسحاب القوات الإيرانية من سوريا.

وتتواصل الاحتجاجات في إيران على تردي الأوضاع الاقتصادية. وجرح عدد من الأشخاص في مواجهات جرت أمس والليلة قبل الماضية بين الشرطة ومتظاهرين كانوا يحتجون على تلوث المياه وانقطاعها وسوء الأوضاع الاقتصادية في خرمشهر بجنوب غرب إيران، حسبما أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

وفي هذه الأثناء تواصلت أمس أعمال مؤتمر المعارضة الإيرانية. وأكدت رئيسة المجلس الوطني للمعارضة مريم رجوي، أن «إطلاق النار بشكل همجي على المواطنين العزّل في ‫المحمّرة الذين انتفضوا من أجل مياه الشرب، جريمة ضد الإنسانية».