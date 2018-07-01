قراصنة عراقيون يبثون صورة لزعيم «داعش» محاطاً براقصات

لندن (وكالات)
تلقى تنظيم «داعش» الإرهابي صفعة جديدة، بنجاح قراصنة شباب من العراق، في اختراق موقع مجلة «النبأ» التابعة له ونشروا صورة لقائد التنظيم المجرم أبوبكر البغدادي محاطاً براقصات، بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية. وأنشأ التنظيم مجلة النبأ في مسعى للترويج للأفكار المتطرفة وتجنيد الشباب حول العالم، لكن الطبعة الأخيرة من المجلة التي صدرت الخميس الماضي على الإنترنت، حملت رسالة مختلفة.
وقامت مجموعة تطلق على نفسها «داعشغرام»، بتجميع شعارات لمواقع إباحية وصور ساخنة ووضعتها على غلاف المجلة. وتسببت صورة البغدادي المحاط بالراقصات مع افتتاحية تتحدث عن احتفال زعيم التنظيم بمناسبة «تأهل فريق (داعش) إلى دور الـ16 في كأس العالم»! في حدوث ارتباك كبير بين صفوف أتباع التنظيم المتشدد.
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