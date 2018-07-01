قراصنة عراقيون يبثون صورة لزعيم «داعش» محاطاً براقصات

لندن (وكالات)

تلقى تنظيم «داعش» الإرهابي صفعة جديدة، بنجاح قراصنة شباب من العراق، في اختراق موقع مجلة «النبأ» التابعة له ونشروا صورة لقائد التنظيم المجرم أبوبكر البغدادي محاطاً براقصات، بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية. وأنشأ التنظيم مجلة النبأ في مسعى للترويج للأفكار المتطرفة وتجنيد الشباب حول العالم، لكن الطبعة الأخيرة من المجلة التي صدرت الخميس الماضي على الإنترنت، حملت رسالة مختلفة.

وقامت مجموعة تطلق على نفسها «داعشغرام»، بتجميع شعارات لمواقع إباحية وصور ساخنة ووضعتها على غلاف المجلة. وتسببت صورة البغدادي المحاط بالراقصات مع افتتاحية تتحدث عن احتفال زعيم التنظيم بمناسبة «تأهل فريق (داعش) إلى دور الـ16 في كأس العالم»! في حدوث ارتباك كبير بين صفوف أتباع التنظيم المتشدد.

وحاول أنصار «داعش» تحذير بعضهم البعض من النسخة «المزورة»، لكن العديد منهم سقطوا بالفعل في مشكلة أكبر. فالقرصنة الإلكترونية للمجلة كانت تهدف في الأساس إلى تسجيل بيانات كل شخص يقوم بتنزيل المجلة، حتى يتم تعقب المتطرفين. وقالت «داعشغرام» لموقع «ميل أون لاين»: «حتى الآن، قمنا بالسيطرة على مجموعات تليغرام الخاصة بالتنظيم الإرهابي وهدفنا مجلة نبأ التي يستقبلها أعضاء وأنصار التنظيم على الإنترنت كل خميس أو جمعة». وأضافت أنه تم استهداف 120 مجموعة لـ«داعش»، كل منها يضم 150 عضواً. وأكدت المجموعة العراقية أن عملياتها ضد داعش مستمرة من أجل إرباك التنظيم.