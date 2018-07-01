«التحالف» يدك مخابئ لـ «داعش» قرب أربيل

أربيل (وكالات)

أعلنت قيادة البيشمركة في محور مخمور - كوير على بعد 70 كلم جنوب غرب أربيل، أمس، انطلاق عملية أمنية مشتركة مع قوات التحالف الدولي المناهض لـ«داعش»، بشن ضربات ضد مخابئ مسلحي «داعش» الإرهابي في جبل قره جوخ شمال البلاد. وقال قائد قوات البيشمركة في المحور، سيروان بارزاني، إن مقاتلات التحالف الدولي شنت غارات أمس، ووجهت ضربات على مواقع «داعش» في جبل قره جوخ الذي يطل على منطقة مخمور، مبيناً أن القصف أسفر عن مقتل عدد من الإرهابيين،

مضيفاً أن القوات الكردية تمكنت من سحب جثث 3 «دواعش»، بينهم جثة المسؤول المالي والدعم اللوجستي للتنظيم المتشدد بالمنطقة ويدعى عامر ويكنى بـ«أبوعبيدة».