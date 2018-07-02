عواصم (وكالات)
أكدت مصادر المعارضة السورية أمس، استئناف المفاوضات بين الفصائل المقاتلة والجيش الروسي، بوساطة أردنية، بشأن التوصل لاتفاق يحدد مصير محافظة درعا، فيما أعلن المرصد الحقوقي تراجع حدة القصف والمعارك الليلة قبل الماضية في مناطق يسود فيها وقف النار، مع تجدد القتال مدعوماً بضربات جوية حول مدينة طفس شمال غربي مدينة درعا حيث سقط المزيد من القتلى والجرحى. ووسط تضارب التصريحات بشأن مسيرة المفاوضات،
قالت وحدة الإعلام الحربي التابعة «لحزب الله» مساء أمس، إن مسلحي المعارضة في بصرى الشام بريف درعا الشرقي، وافقوا على «تسوية» مع الحكومة ويبدأون بتسليم أسلحتهم تمهيداً لدخول الجيش النظامي إلى المنطقة.
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وأكد إبراهيم الجباوي، المتحدث باسم غرفة العمليات المركزية بالجبهة الجنوبية، التي تمثل مفاوضي الجيش الحر، أن المفاوضات ما بين المعارضة والجانب الروسي بالقلعة الأثرية ببلدة بصرى الشام بشأن وقف العملية العسكرية بدرعا، ووضع المحافظة في المستقبل، لا تزال مستمرة حتى اللحظة الراهنة. وشدد الجباوي في تصريحات عبر الهاتف، على أن ما ذكرته وحدة الإعلام الحربي التابعة لـ«حزب الله» أمس، عن موافقة مسلحي المعارضة على تسوية مع الحكومة «أمر غير مؤكد حتى اللحظة لعدم انتهاء جلسة المفاوضات بعد، وخروج وفد الجيش الحر من الجلسة»، مرجحاً أن تكون هذه محاولة من جانب النظام لشق صف فصائل المعارضة. وقال «بالمثل ليس حقيقياً كل ما يتردد أن قبول المعارضة للتفاوض مع الروس هو اعتراف بضعف موقفها أو بتوقع لهزيمتها العسكرية... التفاوض هدفه دفع القتال عن أهلنا بالجنوب... خاصة مع تلك الهجمة البربرية المتجردة كلية من القيم الإنسانية التي تشنها روسيا وإيران على الجنوب السوري لمساعدة حليفهما نظام الأسد هناك».
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وتابع الجباوي «أما البلدات والقرى التي كانت خاضعة لسيطرة المعارضة وقبلت العودة لسيادة الدولة عبر المصالحة التلقائية مع الروس وجند الأسد، فالجميع يعرف أن موقفها هذا ناتج عن القصف الشديد الذي أمطرت به الطائرات الروسية أراضيها، ما أجبرهم على طلب التصالح مع الروس لعل وعسى أن تتوقف الطائرات ومدفعية النظام وحلفاؤه الإيرانيون الثقيلة عن قصفها... الأهالي هناك تعرضوا لقصف همجي بربري يجبر الحجر على أن يتصالح مع الحجر الآخر». وأكد المتحدث على أن «قبول فصائل المعارضة للعودة واستئناف المفاوضات من جديد مع الجانب الروسي، قد جاء بعد وساطة أردنية، وبعد أن قدمت لها تعهدات بأن تكون الجلسة قائمة على عدم فرض أي طرف لشروطه على الطرف الآخر، وأن تطرح كل الأفكار للنقاش، واستأنفت المفاوضات على قاعدة أن كل شيء قابل للتفاوض.. وحتى الآن جلسة المفاوضات مستمرة».