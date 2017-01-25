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مقتل 80 عنصراً من داعش والقاعدة في إقليم «زابل» الأفغاني
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تاريخ النشر: الأربعاء 25 يناير 2017

كابول (وكالات)

قتل أكثر من 80 مسلحاً من تنظيمي «القاعدة وداعش» خلال أربعة أيام من الغارات الجوية التي استهدفت مواقع المسلحين في إقليم «زابل» الأفغاني، بينهم 31 قتيلا سقطوا يوم أمس. وقال المتحدث باسم حاكم الإقليم «غل إسلام سيال» في تصريح للصحفيين، إن القوات الأفغانية شنت غارة جوية في الإقليم يوم أمس، بعد تلقيها معلومات استخباراتية حول وجود مسلحين في منطقة «كاكي أفغان». وأضاف سيال أن الطائرات الأجنبية شاركت في ضرب أهداف المسلحين بالتنسيق مع القوات الأفغانية. وأوضحت وسائل إعلام أفغانية أن العمليات أسفرت عن مقتل 60 عنصرا من «القاعدة» وأكثر من 20 من «داعش».

     
 

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