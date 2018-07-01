منع الصادق المهدي من دخول مصر

الخرطوم (أ ف ب)

أعلن حزب الأمة السوداني أمس أن سلطات مطار القاهرة منعت زعيمه الصادق المهدي من دخول الأراضي المصرية بعد عودته من ألمانيا، حيث شارك في اجتماعات لمعارضين سودانيين.

وقال حزب الأمة في بيان وزعه «منعت سلطات أمن مطار القاهرة فجر اليوم «امس» رئيس حزب الأمة من الدخول إلى الأراضي المصرية عقب عودته من مدينة برلين ومشاركته في اجتماعات (تحالف) نداء السودان التي عقدت هناك في 29 يونيو، وطلبت منه أن يغادر على أي طائرة يختارها»، ولاحقاً، أكد الحزب أن المهدي غادر إلى لندن برفقة ابنته مريم وسكرتيره الخاص.

ويقيم المهدي في منفاه الاختياري مصر منذ أكثر من عامين. والى جانب رئاسته لحزب الأمة أكبر الأحزاب السودانية المعارضة، يترأس المهدي تحالف «نداء السودان» الذي يضم حزبه والحركات المتمردة التي تقاتل الخرطوم في إقليم دارفور وولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. وأوضح حزب الأمة في بيانه أن «السلطات المصرية طلبت من المهدي عدم المشاركة في اجتماعات نداء السودان ولكنه رفض وأصر على السفر».