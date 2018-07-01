منع الصادق المهدي من دخول مصر

الخرطوم (أ ف ب)
أعلن حزب الأمة السوداني أمس أن سلطات مطار القاهرة منعت زعيمه الصادق المهدي من دخول الأراضي المصرية بعد عودته من ألمانيا، حيث شارك في اجتماعات لمعارضين سودانيين.
وقال حزب الأمة في بيان وزعه «منعت سلطات أمن مطار القاهرة فجر اليوم «امس» رئيس حزب الأمة من الدخول إلى الأراضي المصرية عقب عودته من مدينة برلين ومشاركته في اجتماعات (تحالف) نداء السودان التي عقدت هناك في 29 يونيو، وطلبت منه أن يغادر على أي طائرة يختارها»، ولاحقاً، أكد الحزب أن المهدي غادر إلى لندن برفقة ابنته مريم وسكرتيره الخاص.
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