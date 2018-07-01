القاهرة ترفض إقامة مخيمات للاجئين

برلين (د ب أ)

أكد رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، رفض مصر لأية مخيمات استقبال لاجئين أوروبية على أراضيها. وقال عبد العال لصحيفة «فيلت أم زونتاج» الألمانية الأسبوعية أمس: «إقامة مراكز استقبال مهاجرين تابعة للاتحاد الأوروبي في مصر، ستخالف القوانين والدستور الخاص ببلدنا». يذكر أن وزير الخارجية المصري سامح شكري، أعلن بوضوح في شهر ديسمبر الماضي، أن بلاده ضد أية مخيمات تجميع.

وأكد رئيس البرلمان المصري أن القوانين المصرية لا تسمح بإقامة مخيمات لاجئين، لافتاً إلى أنه يمكن لأي مهاجرين شرعيين الإقامة في البلاد حيثما يرغبون، ولا يمكن إجبارهم على البقاء في مراكز معينة.

وفي سياق متصل، أشاد عبد العال بسياسة اللجوء التي تتبعها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي شملت أيضاً تقديم مساعدات لدول أفريقية، وقال: «حل مشكلة المهاجرين يتمثل، وفقاً لرأيي، في تحسين الوضع في دول الموطن».