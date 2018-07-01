عريقات: الدول العربية رفضت «صفقة القرن»

رام الله (الاتحاد)

أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، أمس، وجود إجماع عربي على رفض «صفقة القرن» التي تحاول الولايات المتحدة تسويقها كحل سياسي بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وقال عريقات، إن «هناك إجماعاً عربياً لوجوب رفض صفقة القرن، وأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أبلغ مستشار ترامب كوشنير، ومبعوثه جيسون جرينبلات، أنه لا يمكن القبول إلا بدولة فلسطينية مستقلة على حدود العام 1967، وعاصمتها القدس كما يريد الفلسطينيون».

وأضاف أن «هذا ما قاله تماماً العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، عندما ذهبوا إلى الأردن، بل ورفض نقل السفارة واعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، وكذلك العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، قال لهم بصريح العبارة أن بوصلة السعودية تتلخص بما جاء بقمة الظهران».

وتابع، أن «العالم كله مع فلسطين، بما في ذلك حليفة أميركا كندا وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي، ودول عدم الانحياز، والأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامي، وغيرهم»