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البرلمان العربي يطالب الكونجرس الأميركي برفع السودان من قائمة الإرهاب
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تاريخ النشر: الإثنين 02 يوليو 2018

أحمد شعبان (القاهرة)

قال رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي أمس إن البرلمان سيخاطب الولايات المتحدة الأميركية لطلب رفع اسم السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده السلمي مع وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية أسامة فيصل في ختام اجتماع اللجنة المعنية بتنفيذ خطة البرلمان العربي لرفع اسم السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب.

وأضاف السلمي أنه تم وضع خطة تنفيذية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وسوف تعرض على جلسة البرلمان العربي القادمة يوم الأربعاء المقبل للمصادقة عليها والبدء في تنفيذها.

وأوضح أن الخطة تتضمن مخاطبة الكونجرس الأميركي بما في ذلك رئيسي مجلس النواب والشيوخ وأعضاء ولجان الكونجرس، مشيراً إلى أن وفداً من البرلمان العربي سيقوم بزيارة للولايات المتحدة لهذا الشأن.

وقال السلمي إن «هذه الخطة ليست سرية وستتم بالتنسيق مع الجامعة العربية وبالشراكة مع البرلمان الأفريقي»، منوهاً بنجاح خطة منع إسرائيل من الترشح لمجلس الأمن كنموذج لنجاح التحركات العربية الجماعية. وأشار إلى أن الخطة تتضمن الطلب من الأمناء العامين للجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي لرفع رسالة مشتركة لوزير الخارجية الأميركي تطالب بإزالة اسم السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب. ... المزيد
     
 