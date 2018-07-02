البرلمان العربي يطالب الكونجرس الأميركي برفع السودان من قائمة الإرهاب

أحمد شعبان (القاهرة)

قال رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي أمس إن البرلمان سيخاطب الولايات المتحدة الأميركية لطلب رفع اسم السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده السلمي مع وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية أسامة فيصل في ختام اجتماع اللجنة المعنية بتنفيذ خطة البرلمان العربي لرفع اسم السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب.

وأضاف السلمي أنه تم وضع خطة تنفيذية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وسوف تعرض على جلسة البرلمان العربي القادمة يوم الأربعاء المقبل للمصادقة عليها والبدء في تنفيذها.

وأوضح أن الخطة تتضمن مخاطبة الكونجرس الأميركي بما في ذلك رئيسي مجلس النواب والشيوخ وأعضاء ولجان الكونجرس، مشيراً إلى أن وفداً من البرلمان العربي سيقوم بزيارة للولايات المتحدة لهذا الشأن.