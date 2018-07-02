الإمارات تشارك في افتتاح قمة الاتحاد الأفريقي بنواكشوط الرئيس الموريتاني: الإرهاب والتطرف عائقان أمام التنمية



تاريخ النشر: الإثنين 02 يوليو 2018 نواكشوط (وام، وكالات) حضر سفير الدولة لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية عيسى عبدالله مسعود الكلباني بالمركز الدولي للمؤتمرات «المرابطون» في نواكشوط انطلاق أعمال الدورة العادية الـ31 لقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي. ودعا الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أمام القمة الأفريقية إلى معالجة الاختلالات الاجتماعية والاقتصادية في القارة الأفريقية لحماية الشباب من الانزلاق في التشدد والانحراف. وقال ولد عبد العزيز في افتتاح أعمال القمة التي تحمل عنوان (كسب معركة الفساد.. مسار مستدام على درب تحول أفريقيا) إن أفريقيا تواجه تحديات أمنية كبيرة كالإرهاب والتطرف والمتاجرة بالمخدرات وتعدد بؤر التوتر. واعتبر هذه التحديات عائقاً حقيقياً في وجه التنمية المستدامة وأنه لا يمكن تصور تنمية من دون أمن، مؤكداً أن المواجهة تتطلب وضع مقاربة جماعية ترتكز على تنسيق جهود دول القارة لرفع هذه التحديات. وأوضح أن نجاح هذه المقاربة في القضاء على ظواهر الإرهاب والعنف والتطرف يستوجب معالجة «الاختلالات الاجتماعية والاقتصادية التي قد تدفع بعض شبابنا إلى التشدد والانحراف». ... المزيد