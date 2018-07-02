الرئيس الموريتاني: الإرهاب والتطرف عائقان أمام التنمية

نواكشوط (وام، وكالات)
حضر سفير الدولة لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية عيسى عبدالله مسعود الكلباني بالمركز الدولي للمؤتمرات «المرابطون» في نواكشوط انطلاق أعمال الدورة العادية الـ31 لقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي.
ودعا الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أمام القمة الأفريقية إلى معالجة الاختلالات الاجتماعية والاقتصادية في القارة الأفريقية لحماية الشباب من الانزلاق في التشدد والانحراف.
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واعتبر هذه التحديات عائقاً حقيقياً في وجه التنمية المستدامة وأنه لا يمكن تصور تنمية من دون أمن، مؤكداً أن المواجهة تتطلب وضع مقاربة جماعية ترتكز على تنسيق جهود دول القارة لرفع هذه التحديات.
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