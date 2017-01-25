سيؤول تعزز قدراتها العسكرية لمواجهة بيونغ يانغ

سيؤول (وكالات)

أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أمس، عزمها تعزيز قدراتها الاستخباراتية وتحرياتها العام الحالي من أجل التصدي بمستوى أكثر فاعلية لأسلحة الدمار الشامل في كوريا الشمالية.

وقالت وزارة الدفاع في بيان نشرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية «في عام 2017 يخطط الجيش لنشر 10 أنظمة أسلحة جديدة للتعامل بفاعلية أفضل مع التهديدات التي تشكلها أسلحة بيونغ يانغ النووية وغير التقليدية».

وأوضحت أن الأنظمة الجديدة تتضمن مركبات استطلاع تعمل بنظام السونار وترصد وجود الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والطائرات التجسسية من دون طيار والفرقاطات الحديثة المطورة.

وفي سياق منفصل، أعلنت ماليزيا أمس، حظرها هبوط طائرات كوريا الشمالية على أراضيها وعبور مجالها الجوي وسط تحركات المجتمع الدولي لفرض أشد العقوبات على بيونغ يانغ.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية تقريراً للأمم المتحدة يفيد بأن ماليزيا أبلغت الأمم المتحدة بذلك في أغسطس 2016 عندما قدمت إليها تقريراً بشأن تنفيذ القرار رقم 2270 الذي ينص على فرض أشد العقوبات ضد كوريا الشمالية.