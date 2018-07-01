انكماش الناتج المحلي بقطر 3.6 %

الدوحة (وكالات)

هبطت معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر لتسجل 1.4% في الربع الأول من 2018، وفق بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاءات القطرية التي أكدت انكماش الناتج الإجمالي 3.6 بالمئة مقارنة مع الربع الأخير من عام 2017.

وتعرض الاقتصاد القطري لهزات عنيفة على مدار عام منذ بدء مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب «السعودية والإمارات والبحرين ومصر» في يونيو الماضي. وأشار خبراء اقتصاد لـ«بوابة العين الإخبارية» إلى أن خطة تنويع الاقتصاد التي اعتمدتها قطر فشلت في الحد من نزف الخسائر، وكان من بين أعمدة هذه الخطة افتتاح ميناء حمد لتعزيز قطاع التجارة وتسهيل الاستيراد والتصدير.

وفقدت البنوك القطرية نحو 40 مليار دولار من التمويلات الأجنبية، بحسب صندوق النقد الدولي، كما تراجعت الاحتياطات الأجنبية لمصرف قطر المركزي، حيث هبطت 17% منذ بداية الأزمة، لتصل إلى أقل من 37 مليار دولار بعد أن كانت أكثر من 45 ملياراً في عام 2016. وهبط إجمالي استثمارات الأجانب التراكمية داخل السوق القطري خلال العام الماضي 2017، بنحو 96.4 مليار ريال «26.4 مليار دولار». وكان إجمالي استثمارات الأجانب في السوق القطري، قد بلغ حتى نهاية 2016، نحو 745.6 مليار ريال (204.2 مليار دولار).