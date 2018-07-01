القاهرة، طرابلس (وكالات، مواقع إخبارية)

كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة في القاهرة عن تورط عناصر من تنظيم الإخوان الإرهابي الفارين في قطر وتركيا بقضية محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية السابق اللواء مصطفى النمر في مارس الماضي، وذلك في إطار خطط لتنفيذ اعتداءات بالتزامن مع انتخابات الرئاسة.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين المقبوض عليهما، بالإضافة لـ10 آخرين تمت تصفيتهم، كانوا كوّنوا خلية عنقودية تتبع حركة «حسم» (الذراع العسكرية للإخوان) وتلقوا تمويلاً خارجياً، وخططوا لاغتيال عدد من الشخصيات المهمة، وتفجير منشآت حيوية ودور عبادة، بمحافظات الإسكندرية، والبحيرة، وكفر الشيخ.

من جهة ثانية، حذر رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني من محاولات بعض الدول إثارة الفوضى في ليبيا قائلاً في حوار مع «بوابة العين الإخبارية» إن هناك دولاً لا تريد استقرار ليبيا كقطر وتركيا اللتين تسعيان إلى تمكين التنظيمات المتطرفة والإرهابية من حكم ليبيا لأنهما في الانتخابات ليست لديهما حظوة.

وشدد على دعم جهود الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر في حربه ضد التنظيمات الإرهابية.