قطر متورطة بشبكة تجسس بين نيويورك ولوس أنجلوس

واشنطن (الاتحاد، مواقع إخبارية)

كشف النقاب أمس عن تورط مباشر للعائلة الحاكمة في قطر بشبكة تجسس في الولايات المتحدة تتجاوز في أبعادها تداعيات ما يعرف بقضية قرصنة رسائل البريد الإلكتروني لإليوت برويدي (جامع التبرعات البارز للرئيس الأميركي دونالد ترامب) إلى التورط القطري فيما يعرف بملف ترامب والتدخل الروسي بانتخابات الرئاسة الأميركية.

وقال الكاتب الأميركي غرانت شتيرن في تقرير نشره موقع «ذا إيسترن فاكتس» إن محامين يمثلون قطر في دعوى فيدرالية، كشفوا أخيراً روابط العائلة الحاكمة بشبكة تجسس، في محاولة يائسة لإخفاء اتصالات مع المتعاملين معهم، في محاكمة علنية. وأضاف وفق ما نشره موقع «قطريليكس» أن قطر تواجه دعاوى قضائية رفعها برويدي، بتهمة قيام الدوحة بعملية قرصنة، وكذلك اتهامات من قبل رابطة كرة السلة Big 3، بأن عملاءها غير المسجلين ورطوها في عملية نفوذ سياسي.

وأشار شتيرن إلى أن مصدراً في نيويورك على معرفة بالدعاوى القضائية يعتقد أن الكشف العلني لهذه التسجيلات يمكن أن يكشف تفاصيل أساسية تتعلق بدور العائلة الحاكمة القطرية في ملف ترامب وروسيا. وأوضح أن دعويين قضائيتين في محكمتين فيدراليتين ربطتا بين حلقات تجسس قطرية معروفة في نيويورك ولوس أنجلوس كان يشرف عليهما عضو رفيع المستوى في العائلة الحاكمة، هو محمد بن حمد آل ثاني المعروف بـ«أم بي إتش» الشقيق الأصغر لتميم بن حمد آل ثاني، موضحاً أن «أم بي إتش» هو الذي أدار الصفقة الفاسدة للفوز باستضافة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022 والتي أدت في نهاية المطاف إلى فضيحة واسعة في الفيفا، وإعفاء مسؤولين كبار في هذه الهيئة من مسؤولياتهم.

وأبرز الكاتب أن «إم بي إتش» يرأس الآن اللجنة العليا للتسليم والتراث المسؤولة عن الإنفاق الواسع على البنى التحتية لكأس العالم، وهي ذات اللجنة المسؤولة عن بناء الملاعب التي تصفها صحيفة «جارديان» البريطانية بـ«العبودية المعاصرة» التي أودت بـ1200 شخص في سبع سنوات. وأضاف أن الدعوى القضائية الأخيرة التي أقامتها رابطة كرة السلة Big 3 ضد موظف سابق فاسد تتهم «إم بي إتش» بالعمل على تمويل جواسيس قطريين.