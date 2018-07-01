الأحزاب اليمنية: السلام مبني على عدم تدخل إيران بالمنطقة



تاريخ النشر: الإثنين 02 يوليو 2018 عدن (الاتحاد) أعلنت الأحزاب والمكونات السياسية في اليمن دعمها للانتصارات التي يحققها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهات الساحل الغربي وبقية الجبهات بدعم من التحالف العربي، عقب تعنت ميليشيات الحوثي الانقلابية ورفضها لكل دعوات السلام. وأكدت الأحزاب السياسية في بيان صحفي لها أمس، على ضرورة الالتزام بالمرجعيات الأساسية للحل السياسي والمتمثلة بالمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن وفِي مقدمتها القرار 2216. وأكد البيان على «إنهاء انقلاب الحوثي وتسليم مؤسسات الدولة وأسلحتها للحكومة الشرعية وإطلاق سراح الأسرى والمختطفين والمخفيين قسراً قبل البدء بأي عملية سياسية»، مضيفاً «ضمان أن أمن وسلامة اليمن والمنطقة يكمن في التصدي لتدخلات إيران ومشاريعها التوسعية بالمنطقة». وأكدت الأحزاب اليمنية أن السلام والحوار كانا خياراً لليمنيين وأن الحرب فرضت من قبل الانقلابين، مشيرة إلى أن «الميليشيات الانقلابية تسببت في كوارث سياسية وإنسانية واجتماعية لا يزال الشعب اليمني يرزح تحت نيرانها بسبب استقواء هذه الميليشيات المدعومة من إيران لإخضاع اليمن والمنطقة لإرادتها وتحقيق أطماعها في المنطقة». ودعت لأحزاب والمكونات السياسية، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في دعم جهود استعادة محافظة الحديدة بالكامل وخروج الانقلابيين منها وحماية المدنيين وفقاً لقرارات مجلس الأمن ولما لذلك من الأهمية في حماية الملاحة الدولية ووقف استهداف السفن وتهريب الأسلحة ودخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والسلع التجارية عبر ميناء ومطار الحديدة.