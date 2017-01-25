إنقاذ 94 مهاجراً في السواحل التركية

إسطنبول (وكالات)

قالت مصادر أمنية أمس، إن قوات خفر السواحل وقوات من البحرية التركية أنقذت 94 مهاجراً غير شرعي أثناء محاولتهم عبور بحر إيجه إلى الجزر اليونانية في 3 عمليات مختلفة.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن المصادر، إن زورق دورية تابعاً لقوات خفر السواحل التركي أنقذ الليلة الماضية 34 مهاجرا غير شرعي من قارب مطاطي قرب سواحل مدينة إزمير التركية.

وأضافت المصادر أن قوات خفر السواحل نقلت المهاجرين إلى البر التركي، حيث تسلمتهم فرق أمنية في أزمير لإنهاء الإجراءات الخاصة بهم.

كما أوضحت أنه في وقت مبكر من صباح أمس، رصدت سفينة تابعة للبحرية في نفس المنطقة قارباً مطاطياً على متنه 30 مهاجراً تمكنت من إنقاذهم ونقلهم إلى البر التركي.

وأضافت أنه في عملية ثالثة رصدت قوات خفر السواحل مجموعة من المهاجرين على جزيرة «قره أدا» التابعة لمدينة إزمير في بحر إيجة وبعد التوجه إلى الجزيرة أنقذت 30 مهاجراً كانوا على أراضيها، ونقلتهم إلى ميناء «تشيشمه».