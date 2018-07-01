إصابة 12 مدنياً بقنبلة حوثية في مستشفى إب



تاريخ النشر: الإثنين 02 يوليو 2018 إب (الاتحاد) أصيب 12 شخصاً بينهم امرأتان وطفلة، في مستشفى الثورة العام بمدينة إب جراء انفجار قنبلة يدوية داخل المستشفى. وأفاد مصدر طبي أن قنبلة يدوية كانت بحوزة أحد عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية انفجرت، في الممر الذي يفصل العيادات الخارجية عن قسم الطوارئ في مبنى المستشفى. وأوضح المصدر أن المسلح الحوثي الذي انفجرت به القنبلة المدعو عبدالله حسن عبدالله خرصان أصيب إصابة بالغة، بترت على إثرها إحدى رجليه. ونظم عدد من موظفي المستشفى عقب الحادثة وقفة احتجاجية للمطالبة بعدم السماح بدخول المسلحين إلى المستشفى الذي تسخره الميليشيا لعلاج جرحاها جراء المعارك مع الجيش الوطني.