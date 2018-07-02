الإمارات تدعم المستشفيات الميدانية بالساحل الغربي

عدن (الاتحاد)

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة، تقديم الدعم والمساندة للمستشفيات الميدانية في الساحل الغربي، ضمن جهودها المتواصلة لتقديم الرعاية الصحية لجرحى الحرب والمدنيين الذين يعانون صعوبة في الوصول إلى المراكز والمستشفيات الحكومية.

وأفاد مدير المستشفيات الميدانية في الساحل الغربي، غسان المسعودي، بأن سيارتين محملتين بالأدوية والمستلزمات الطبية، وصلتا إلى المستشفى الميداني في الخوخة ضمن المساعدات المقدمة لإنعاش الخدمات الصحية في المستشفيات الميدانية الموجودة في الساحل الغربي. وثمن المسعودي دور التحالف العربي ودولة الإمارات بشكل خاص على ما يقدمونه من دعم لا محدود من أدوية ومواد صحية لمستشفى الخوخة الميداني للاستمرار في تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمواطنين وجرحى المعارك الدائرة في جبهات الساحل الغربي. وقدم مدير المستشفيات الميدانية، الشكر لدول التحالف العربي، ولدولة الإمارات العربية المتحدة، على كل ما يقدمونه للمستشفيات الميدانية كافة على امتداد الساحل الغربي.

وفي سياق آخر، أكد محافظ أبين اللواء أبوبكر حسين سالم، أن مشروع مياه «لودر» الاستراتيجي الممول من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، أحد أهم المشاريع المهمة التي يجري تنفيذها في قطاع المياه، ويخدم شريحة كبيرة من المواطنين في المناطق الوسطى. وأكد المحافظ أن تدخلات الأشقاء في الإمارات تهدف إلى تعزيز الخدمات الأساسية، وتحسين مستواها، وتهدف إلى التخفيف من معاناة الأهالي بدرجة أساسية.

ويعد مشروع مياه لودر الاستراتيجي في منطقة «النخعين» أحد المشاريع المهمة التي يجري تنفيذها من قبل «الهلال» الإماراتية ضمن عام زايد الخير 2018، والذي يستفيد منه سكان مديرية لودر والقرى المجاورة، حيث تبلغ تكلفة المشروع 670 ألف درهم إماراتي. ويتضمن المشروع مراحل عدة، اشتملت المرحلة الأولى على حفر 4 آبار ارتوازية بعمق 50 قدماً مع غرفها الخاصة، فيما تتضمن المرحلة الثانية تنفيذ خطوط تجميع المياه والخط الناقل الرئيس إلى مدينة لودر، والمرحلة الثالثة خزان مياه تجميعي بسعة 500 متر مكعب. واطلع المحافظ على سير أعمال الحفر التي شارفت على الانتهاء، والجهود المبذولة من أجل إنجاز هذا المشروع الحيوي والمهم، والذي سيسهم في التخفيف من معاناة الأهالي الذين يتكبدون منذ سنوات طوال أعباء شراء المياه بتكاليف باهظة.

وثمن محافظ أبين الجهود المبذولة من قبل الأشقاء في الإمارات، في تقديم الدعم والمساندة للسلطة المحلية، من أجل تطبيع الأوضاع، وإنعاش بعض الخدمات والقطاعات الحيوية، مشيراً إلى أن هناك جملة مشاريع سيتم افتتاحها قريباً، تم تمويلها من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتية.