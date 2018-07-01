الحوثيون يقتلون امرأة رفضت دخولهم منزلها بالحديدة

الحديدة (وكالات)

ذكرت مواقع إخبارية يمنية أمس، أن ميليشيات الحوثي الإيرانية قتلت السيدة إيمان محمد الفتيح، في مدينة الحديدة بعد رفضها دخولهم لمنزلها. ونقل موقع «يمن الغد» الإلكتروني عن مصادر محلية أن «عناصر من الميليشيا الحوثية حاولت أمس الأول اقتحام منزل المواطنة إيمان محمد الفتيح للتمركز فيه، لكن المواطنة الشجاعة رفضت فتح الباب، وحاولت منع الميليشيا الإجرامية من دخول منزلها، إلا أن أحد مشرفي العصابة الحوثية باشرها بعدة طلقات نارية أسقطتها على الفور شهيدة». وأوضحت المصادر أن المجني عليها من أسرة الفنان اليمني أحمد فتحي.