تركيا: اعتقال قناص «داعش» وثلاثة انتحاريين أكراد

إسطنبول (وكالات)

ألقت قوات الأمن التركية أمس، القبض على ثلاثة انتحاريين من حزبي «العمال الكردستاني» و«الاتحاد الديمقراطي» الكرديين وعلى شخصين آخرين يشتبه بتوفيرهما المساعدة لهم، وعلى عنصر من «داعش» وفق ما ذكرته تقارير صحفية.

وقالت مديرية الأمن في مدينة شانلي أورفة في بيان صحفي، إن قيادة قوات الدرك في المدينة تلقت معلومات حول محاولة ثلاثة من أعضاء المنظمتين بالدخول إلى تركيا بطريقة غير مشروعة قادمين من الأراضي السورية، مشيرا إلى أن قوات الدرك تحركت على الفور وألقت القبض على الانتحاريين الثلاثة وعلى شخصين آخرين يشتبه بتوفيرهما المساعدة لهم.

وأضاف أنه خلال التحقيقات اعترف المشتبه بهم بتلقيهم تدريبات في سوريا بهدف تنفيذ عمليات انتحارية تستهدف وحدات عسكرية وأمنية ومؤسسات عامة في المدن الكبرى لمدينة شانلي أورفة. وأشار البيان إلى أن قيادة الدرك أحالت الموقوفين إلى المحكمة.

وفي ذات السياق، ألقت قوات الأمن التركية في ولاية كليس أمس، القبض على شخص يحمل الجنسية السورية، اعترف بأنه عمل قناصاً لدى تنظيم «داعش».

ووفقاً لبيان صادر عن مكتب المدعي العام في كليس، فإن قيادة قوات الدرك، نفذت عمليات ضد مشتبه بهم بالانتماء لتنظيم «داعش» في المنطقة.

وأضاف أن قوات الدرك ألقت القبض على شخص يدعى «أ. م.»، بناءً على معلومات استخباراتية. وأشار البيان أن المشتبه به اعترف خلال الاستجواب، بأنه ينتمي لـ «داعش»، وأنه شارك مع التنظيم في عمليات قرب مدينة الرقة السورية كقناص، وأصيب في عينه خلال إحدى المعارك.