مسؤول يمني: بقاء الحوثيين بالحديدة يفاقم الكارثة الإنسانية

عدن (الاتحاد)
أكد نائب وزير النقل اليمني ناصر شريف أن الحكومة الشرعية لن تدخر جهداً في تحرير مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي كهدف استراتيجي لإنهاء معاناة المدنيين والتخفيف من الكارثة الإنسانية التي خلفتها ميليشيات الحوثي الانقلابية.
وأضاف أن استمرار سيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية على ميناء الحديدة يفاقم الكارثة الإنسانية ويزيد من معاناة اليمنيين عقب ثبوت تورطها في عرقلة الإمداد التجاري والإغاثي عن اليمنيين، موضحاً أن الحوثيين سخروا الميناء ومقدراته من أجل العمل العسكري وتهريب الأسلحة في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن ولوظيفة الميناء كمنفذ للمساعدات الإنسانية والبضائع التجارية.
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