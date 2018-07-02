جدد تمسكه بتسليم الميليشيا السلاح والانسحاب من المدن هادي: جنوح الانقلابيين للسلام مع كل هزيمة لم يعد مقبولاً



تاريخ النشر: الإثنين 02 يوليو 2018 عدن (الاتحاد) جدد الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، تمسكه بتسليم الميليشيا الحوثية الإيرانية السلاح ‏الذي بحوزتها وانسحابها من المدن الخاضعة لسيطرتها كشرط لإحلال السلام في بلاده.‏ وقال خلال اجتماع موسع له في القصر الرئاسي بعدن بقيادة وزارة الدفاع والمنطقة ‏العسكرية ‏الرابعة في بلاده، إن «الحكومة الشرعية مع السلام الحقيقي العادل الذي ينتصر ‏للتضحيات ‏وأي تفاوض أو عملية سياسية تستلزم تطبيقاً حقيقياً لما نص عليه القرار الأممي ‏رقم 2216 من انسحاب للميليشيات الحوثية، وتسليم للسلاح ومؤسسات الدولة».‏ وأشار الرئيس هادي، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية إلى أن وعود الميليشيا وجنوحها ‏للسلام مع كل هزيمة تتلقاها وكعادتها في ‏نقض كل المواثيق والاتفاقات لم يعد مقبولاً إطلاقاً ‏والشعب اليمني لم يعد يحتمل المزيد من المراوغات لإطالة هذه الحرب العبثية.‏ ووضع الرئيس اليمني، الميليشيا الحوثية وداعميهم في طهران بين خياري تنفيذ ‏المرجعيات ‏الثلاث أو تحمُل النتائج المترتبة على تعنتها.‏ وأكد أن هدف استئصال أخطر مشروع إيراني توسعي قد اقترب ‏تحقيقه، ‏مضيفاً أن هذا المشروع «‏يهدد حاضر ومستقبل اليمن وشعبها الذي يرفض ‏الطائفية ‏والكهنوتية والأفكار الإيرانية الدخيلة عبر ميليشيات الحوثي الانقلابية».‏