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وزير الدفاع الأميركي يؤكد التزام واشنطن بدعم «الناتو»

ألمانيا تحذر من وقوع هجمات إرهابية بمواد كيماوية
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تاريخ النشر: الأربعاء 25 يناير 2017

عواصم(وكالات)

حذرت المخابرات الألمانية من وقوع هجمات إرهابية محتملة بمواد كيماوية في منشآت حيوية في البلاد، في حين قامت باعتقال شقيقين ألمانيين من أصول مغربية بتهمة الانتماء إلى تنظيمي «داعش والنصرة»، وقال المدعي العام الفرنسي، إن عدد القاصرين المدانين في فرنسا بجرائم مرتبطة بملفات الإرهاب وصل إلى 51 عام 2016، بدوره أكد وزير الدفاع الأميركي الجديد جيمس ماتيس، التزام بلاده الثابت بدعم حلف شمال الأطلسي.

وقالت صحيفة «بيلد» الألمانية أمس، إنها حصلت على معلومات من الشعبة الداخلية للمخابرات الألمانية والحكومة الاتحادية تفيد باستعداد وقدرة «الإرهابيين» على الحصول على كميات كبيرة من المواد الكيماوية واستخدامها، وقد تستهدف تلك الهجمات الإرهابية المحتملة منشآت حيوية من بينها محطات التزويد بالمياه في ألمانيا.

إلى ذلك، أعلنت النيابة العامة الألمانية أمس، إنها أوعزت للسلطات المختصة باعتقال شقيقين بتهمة «الإرهاب والانتماء لمنظمة إرهابية أجنبية».

وقالت النيابة العامة في بيان، إن «السلطات اعتقلت بالفعل الشابين اللذين يحملان الجنسية المغربية والألمانية ويبلغان من العمر 24 و25 عاما بالقرب من مدينة بون غربي ألمانيا». وتتهم النيابة العامة الشابين بالانتماء لتنظيمي «داعش» و«جبهة النصرة».

ووفق النيابة العامة فإن الشاب البالغ من العمر 25 عاما سافر في فبراير من عام 2013 عبر مصر وتركيا إلى سوريا حيث تدرب على حمل السلاح وشارك في عملية اعتقال شاب يتهمه تنظيم «داعش» بـ«الخيانة». وأضافت النيابة أن الشقيق الأكبر ساهم لاحقا في إقناع أخيه بالسفر إلى سوريا وتدرب هو أيضا على حمل السلاح وأعمال القتال. ... المزيد
     
 

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