16 قتيلاً بينهم 5 جنود بالصومال



تاريخ النشر: الأربعاء 25 يناير 2017 مقديشو (د ب أ) قتل خمسة جنود صوماليين بانفجار قنبلة في جنوب شرق الصومال، بعد ساعات من صد قوات الاتحاد الأفريقي والقوات الصومالية لهجوم شنته حركة الشباب وأسفر عن مقتل 11 شخصاً. وقال مسؤول الشرطة محمد آمين: «سمعنا دوي انفجار ضخم في قاعدة للجيش» في بلدة أفجوي. وأضاف أن الانفجار أسفر عن مقتل خمسة جنود تابعين للحكومة الصومالية، بالإضافة إلى إصابة ثلاثة آخرين. وأعلنت حركة الشباب الإرهابية مسؤوليتها عن الهجوم عبر إذاعة الأندلس الموالية لها، قائلة إنها قتلت سبعة جنود. وكان 11 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم أمس الأول، عندما حاول متمردون مدججون بالسلاح من حركة الشباب الإرهابية، الاستيلاء على بلدة أفجوي، الواقعة على بعد 30 كيلومتراً من العاصمة الصومالية مقديشو.