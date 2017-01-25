السيسي: مصر تخوض بمفردها حرباً ضد الإرهاب

القاهرة (وكالات)
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس أن مصر تخوض «بمفردها» حرباً «قاسية» ضد الإرهاب منذ 40 شهراً في سيناء ومناطق أخرى من البلاد.
وقال السيسي خلال كلمة بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد الشرطة المصرية إن «العالم أجمع يدرك أن مصر تخوض هذه الحرب بشجاعة وشرف»، مبينا أن بلاده لم تستدع فكرة الحرب بالأساس.
|
واعتبر الرئيس المصري أن التطورات التي عاشتها المنطقة خلال الأعوام الماضية أعادت اكتشاف قيمة الأمن والأمان «التي طالما اعتبرناها من المسلمات».
|
وأكد في الوقت ذاته ضرورة احترام كافة مؤسسات الدولة والحفاظ عليها «باعتبارها الضمانة الحقيقية للحفاظ على الدولة المصرية».
وعلى صعيد متصل أصدر الرئيس المصري قرارا جمهوريا بمد حالة الطوارئ في بعض مناطق شمال سيناء وحظر التجوال في تلك المناطق لفترات زمنية محددة وذلك لمدة 3 أشهر اعتبارا من 30 يناير الجاري. وتضمن القرار أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم، لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بالمنطقة وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين. ونصت المادة الرابعة من القرار على أنه يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 58.