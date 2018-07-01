الصين تقرض باكستان مليار دولار

إسلام آباد (رويترز)

قال مصدران في وزارة المالية الباكستانية لرويترز، إن الصين أقرضت باكستان مليار دولار لتعزيز احتياطياتها من العملات الأجنبية الآخذة في التناقص مع زيادة التكهنات بتقديم صندوق النقد الدولي حزمة إنقاذ جديدة لباكستان.

ويسلط القرض الجديد الضوء على تنامي اعتماد إسلام أباد على القروض الصينية لتعزيز احتياطياتها من العملات، والتي هوت إلى 9.66 مليار دولار الأسبوع الماضي من 16.4 مليار دولار في مايو 2017.

وأبلغ المصدران رويترز أن الإقراض نتاج تفاوض على قروض بقيمة تتراوح بين مليار وملياري دولار.

وقال مصدر في وزارة المالية: «نعم لقد باتت في أيدينا» في إشارة إلى الأموال الصينية. أضاف المصدر الثاني أن «الموضوع اكتمل».

ولم يرد المتحدث باسم وزارة المالية على طلب من رويترز للتعقيب.

ومع أحدث قرض، من المنتظر أن يتخطى حجم الإقراض الصيني لباكستان خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو خمسة مليارات دولار.