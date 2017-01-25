إسرائيل تسرع وتيرة الاستيطان بـ2500 وحدة جديدة

علاء مشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله)

سرعت إسرائيل من وتيرة الاستيطان، وأقرت أمس بناء 2500 وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية، تقع معظمها في الكتل الاستيطانية المقامة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تغريدة على موقع تويتر: «نبني ونواصل البناء» بعد فترة وجيزة من إعلان وزير الدفاع افيجدور ليبرمان عن بناء المنازل.

وتشير هذه الخطوة إلى أن إسرائيل اكتسبت جرأة في ظل الإدارة الجديدة في البيت الأبيض، والتي ينظر إليها على نطاق واسع بأنها مؤيدة للنشاط الاستيطاني.

وقال نتنياهو أمام حكومته الأمنية يوم الأحد الماضي بعد يومين من تولي الرئيس دونالد ترامب مهام منصبه إنه جرى رفع جميع القيود المفروضة على أنشطة البناء في القدس الشرقية، حسبما ذكرت صحيفة «هآرتس».