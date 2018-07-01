السعودية تبدأ تشغيل أول مصنع لـ «البولي بيوتيلين ترافتاليت» بالمنطقة

الرياض (د ب أ)

أعلنت شركة «سبكيم» السعودية العالمية للبتروكيماويات بدء التشغيل التجاري لمصنع البولي بيوتيلين ترافتاليت التابع لإحدى شركاتها في مجمعها بمدينة الجبيل أمس.

وأضافت الشركة، في بيان لها نشر على موقع سوق الأسهم السعودي «تداول»، أن التشغيل التجاري جاء بعد الانتهاء بنجاح من عمليات اختبار معدات المصنع، والتأكد من كفاءتها وطاقتها الإنتاجية واعتماد جودة المنتجات.

وأوضحت أن مادة البيوتانديول من إنتاج «الشركة العالمية للدايول» -إحدى شركاتها- هي المادة الأساسية لإنتاج البولي بيوتيلين ترافتاليت.

وأشارت إلى أن الأثر المالي للتشغيل التجاري سينعكس على نتائج الشركة في الربع الثالث من عام 2018.

من جانبه، قال المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي، الرئيس التنفيذي للشركة، إن بدء التشغيل التجاري لمصنع البولي بيوتيلين ترافتاليت، الذي يعتبر الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، خطوة مهمة في برنامج سبكيم الطموح، ضمن استراتيجيتها لزيادة القيمة المضافة.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمصنع 63 ألف طن سنوياً.

ويعتبر منتج البولي بيوتيلين ترافتاليت من البوليمرات الحرارية عالية التخصص والتي تستخدم في صناعة السيارات وإنتاج الكهربائيات والإلكترونيات.