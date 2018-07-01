أمازون تستحوذ على صيدلية إلكترونية مقابل مليار دولار

دبي (الاتحاد)

استحوذت شركة أمازون على المنصة الإلكترونية لبيع الأدوية، بيل باك، لتؤكد تواجدها في مجال الرعاية الصحية بعد أشهر من التكهنات وسنوات من النقاش الداخلي حول ما إذا كان يجب إضافة المستحضرات الصيدلانية إلى إمبراطوريتها عبر الإنترنت أم لا.

وتعتبر عملية الاستحواذ خطوة جديدة ستضع عملاقة التجارة الإلكترونية أمازون في منافسة مباشرة مع سلاسل متاجر الأدوية وموزعي الأدوية والعاملين ببرنامج (PBM) الذي يخدم أكثر من 266 مليون أميركي مشتركين في خدمات التأمين الصحي بالولايات المتحدة الأميركية.

جاءت هذه الخطوة بعد أسبوع من تعيين أتول جاواندي مديرًا تنفيذيًا لمشروع الرعاية الصحية المشترك بين شركة أمازون وشركتي بيركشير هاثاوا وجي بي مورغان ليؤكد ذلك على خطط أمازون في الحصول على دور تجاري في قطاع الرعاية الصحية خلال السنوات المقبلة.

وحتى الآن لم تفصح أمازون عن شروط صفقة الاستحواذ، ولكن وفقًا لمصادر مطلعة فإن أمازون ستدفع نحو مليار دولار أميركي لشركة بيل باك التي تتخذ من بوسطن مقراً لها.

ووفقًا لبيان من شركة أمازون من المتوقع أن يتم إغلاق الصفقة في النصف الثاني من عام 2018.