الإمارات توقع الاتفاقية الضريبية متعددة الأطراف

أبوظبي (الاتحاد)

في إطار التزام الدولة بالمعايير الدولية لتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، وعضويتها في المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات، أعلنت وزارة المالية عن توقيع دولة الإمارات العربية المتحدة للاتفاقية المتعددة الأطراف MLI، خلال مشاركة الوزارة في الاجتماع الذي تعقده منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD في البيرو.

وقع الاتفاقية المتعددة الأطراف MLI عن جانب دولة الإمارات محمد يوسف محمد العوضي سفير الدولة لدى البيرو، بحضور سفراء وكبار المسؤولين من جمهورية البيرو وجمهورية كازاخستان وممثلين من مختلف دول العالم الأعضاء في الإطار الشامل لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح، وممثلين عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.

وفي هذا الصدد، أكد معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على الالتزام بالمعايير الدولية، وتطبيق أعلى درجات الشفافية في المجالات الضريبية.. وقال معاليه: «تواصل وزارة المالية بذل مختلف الجهود لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة ودورها في مختلف المستويات الإقليمية والدولية في مجالات تبادل المعلومات للأغراض الضريبية، حيث انضمت الدولة إلى الإطار الشامل لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح BEPS، كما قامت وزارة المالية بتشكيل فرق عمل لمتابعة وتطبيق الالتزامات الخاصة بالشفافية، الأمر الذي يعزز من موقف الدولة على المستوى الدولي».

وأضاف معاليه: «يأتي توقيع الاتفاقية الدولية متعددة الأطراف MLI بهدف تعزيز تنافسية الدولة عالمياً، وتعتبر الاتفاقية الدولية متعددة الأطراف وسيلة ناجحة للحكومات لحل أي ثغرة في الاتفاقيات الضريبية، لمنع إساءة استعمال المعاهدات وتحسين تسوية النزاعات، وبانضمام الدولة ودول أخرى إلى اتفاقية MLI ارتفع عدد المنضمين إلى الاتفاقية إلى 79 دولة». ونتيجة للعلاقات المتميزة التي تربط الدولة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وبموجب مذكرة التفاهم المبرمة بينهما، تعمل وزارة المالية وبالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD على تنظيم سلسلة من ورش العمل المتعلقة بالمجالات الضريبية، وفي مقدمتها مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح BEPS، والتي يشارك بها ممثلون من مختلف حكومات العالم.