البنوك تضخ 37 مليار درهم تمويلات جديدة خلال 5 أشهر

يوسف البستنجي (أبوظبي)

ضخت البنوك العاملة بالدولة، قروضاً وتسهيلات جديدة لعملائها بقيمة 37 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2018، منها 30 مليار درهم تقريباً لعملائها المقيمين في السوق المحلية، وما يقارب 7 مليارات درهم للعملاء غير المقيمين، ليرتفع رصيد محفظة الائتمان المصرفي الإجمالية بنسبة 2.3% إلى 1.617 تريليون درهم بنهاية مايو 2018، حسب البيانات الصادرة أمس عن المصرف المركزي.

وفي المقابل، استمرت ثقة العملاء بالتحسن تجاه القطاع المصرفي بالدولة، إذ زادت الودائع المصرفية لدى البنوك العاملة بالسوق المحلية بقيمة 44.5 مليار درهم خلال الفترة ذاتها ليرتفع رصيدها الإجمالي إلى 1.672 تريليون درهم بنهاية مايو 2018، مسجلة نمواً بلغت نسبته 2.7% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.

وأدى الارتفاع في إجمالي القروض والتسهيلات الممنوحة للعملاء خلال الفترة إلى ارتفاع إجمالي الموجودات بقيمة 41.5 مليار درهم تقريباً، لتبلغ 2.736 تريليون درهم تقريباً، بنمو نسبته نحو 1.6% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، ولتسجل بذلك أعلى مستوى في تاريخها.

ويعتبر توسع البنوك في الإقراض والتمويل لقطاعات الأعمال المقيمة في السوق المحلية، مؤشراً مهماً على انخفاض مخاطر الأعمال، وتحسن تقييم البنوك لملاءة وكفاءة الشركات العاملة بالدولة.

إلى ذلك، تظهر بيانات «المركزي» أن الودائع الحكومية لدى القطاع المصرفي بالدولة، زادت بنحو 20 مليار درهم خلال مايو، لتصل إلى 232.4 مليار درهم مقارنة مع رصيد بلغ 212.1 مليار درهم بنهاية شهر أبريل 2018، ولذا فقد سجلت الودائع المصرفية الحكومية نمواً بنسبة 9.6% خلال مايو 2018 مقارنة مع شهر أبريل 2018.

وفي الوقت ذاته، زادت البنوك استثماراتها بنحو 15 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2018، ليبلغ رصيد استثماراتها 326 مليار درهم، بنمو 4.9% خلال الفترة.

وفي حين أن معظم الاستثمارات الجديدة للبنوك خلال الفترة، توجهت إلى قطاع السندات الذي يمثل غالباً عائداً ثابتاً قليل المخاطر، إلا أن البنوك أيضاً ضخت نحو 1.2 مليار درهم استثمارات جديدة في أسواق الأسهم خلال الفترة ذاتها.