«طيران الإمارات» تشغل «A380» إلى مسقط لمرة واحدة

دبي (الاتحاد)

وصلت طائرة الإمارات ‏A380 ‬أمس، ‬إلى ‬مطار ‬مسقط ‬الدولي ‬في ‬رحلة ‬منتظمة ‬لمرة ‬واحدة، احتفالاً ‬بمرور ‬25 ‬عاماً ‬على ‬بدء ‬خدمات ‬الناقلة ‬إلى ‬سلطنة ‬عُمان، ‬وتأكيداً ‬ل‬جاهزية ‬المطار ‬الذي ‬افتتح ‬حديثاً ‬لاستقبال ‬طائرات ‬الإيرباص ‬A380 ‬ذات ‬الطابقين.

وقاد طائرة الإمارات ‏A380، ‬التي ‬تعد ‬أكبر ‬طائرة ‬ركاب ‬في ‬العالم ‬القبطان ‬العماني ‬مسلّم ‬الداوودي ‬ومساعده ‬الإماراتي ‬الضابط ‬أول ‬ناصر ‬عبدالله ‬العويس.

ووصل على متن الطائرة وفد من كبار الشخصيات يتقدمهم الشيخ ماجد المعلا، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة العمليات التجارية، ولقيت الطائرة استقبالاً تقليدياً برشاشات المياه. وكان في استقبال الوفد عدد من المسؤولين الحكوميين ومسؤولي المطار وممثلي وسائل الإعلام، الذين قاموا بعد ذلك بجولة داخل الطائرة واستمعوا من المضيفين إلى شرح عن منتجاتها وتجهيزاتها الفريدة. والطائرة مقسمة بتوزيع الدرجات الثلاث: 429 مقعداً مريحاً في الدرجة السياحية في الطابق السفلي، و76 مقعداً يتحول إلى سرير مستو في درجة رجال الأعمال، و14 جناحاً خاصاً في الدرجة الأولى في الطابق العلوي.