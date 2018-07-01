سعيد الطاير: «الطاقة العالمي» يعرض أول مؤسسة ذاتية التحكم للطاقة المتجددة في العالم

حسام عبدالنبي (دبي)

تستعرض هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» تجربتها في إنشاء أول مؤسسة رقمية على مستوى العالم بأنظمة ذاتية التحكم للطاقة المتجددة وتخزينها، خلال مؤتمر الطاقة العالمي 2019 الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي في الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر 2019، وينظم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، تحت شعار «الطاقة من أجل الازدهار».

وحسب سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، فإن «الهيئة» نجحت في إنشاء «ديوا الرقمية» التي تعد أول مؤسسة ذاتية التحكم للطاقة المتجددة يتم تطويرها عالمياً، وتركز على أربعة محاور لتقديم تجربة جديدة للمؤسسات الخدماتية في دبي والعالم، وهي «الطاقة الشمسية» و«تخزين الطاقة» و«الذكاء الاصطناعي» و«الخدمات الرقمية».

وقال إن المحور الأول، وهو «الطاقة الشمسية» يرتكز على إنتاج 75% من إجمالي طاقة دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، عبر مشروعات كبرى للطاقة المتجددة، أبرزها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية الذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، باستثمارات تصل إلى 50 مليار درهم، وقدرة إنتاجية تصل إلى 5000 ميجاوات بحلول عام 2030.

وأضاف أن «ديوا الرقمية» تسعى من خلال المحور الثاني «تخزين الطاقة» إلى تشغيل شبكة طاقة متجددة تستخدم تقنيات تخزين طاقة مبتكرة، وهو يشتمل على 5 مبادرات فرعية.