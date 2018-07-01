الاقتصاد السعودي يحقق نمواً إيجابياً في الربع الأول

الرياض (أ ف ب)

حقق الاقتصاد السعودي، الأكبر في الشرق الأوسط، نمواً إيجابياً في الربع الأول من عام 2018، بحسب ما أعلنت الهيئة العامة للإحصاء.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء على موقعها الإلكتروني، إن الاقتصاد السعودي ارتفع بنسبة 1,15% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي بنسبة 0,84%، وإن النمو يأتي بسبب الارتفاع بنسبة 2,7% في القطاع غير النفطي الحكومي، وارتفاع بنسبة 0,62% في القطاع النفطي.

وارتفعت أسعار النفط في مايو إلى نحو 80 دولاراً للبرميل الواحد، مقارنة بأفل من ثلاثين دولاراً للبرميل مطلع عام 2016، عندما توصلت دول «أوبك» ودول منتجة من خارج المنظمة لاتفاق على خفض الإنتاج.

ونتيجة انهيار أسعار النفط، دخل الاقتصاد السعودي العام الماضي في النطاق السلبي للمرة الأولى منذ عام 2009، أي بعد عام من الأزمة الاقتصادية العالمية.