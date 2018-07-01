«غرفة أبوظبي» تتيح استخراج شهادة المنشأ إلكترونياً

أبوظبي (الاتحاد)
أطلقت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، خدمة شهادة المنشأ الإلكترونية، حيث أصبح بإمكان الأعضاء الراغبين في إصدارها التقدم للحصول عليها عبر الموقع الإلكتروني طوال أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة وأيام العطلات الرسمية.
وتأتي هذه المبادرة لمواكبة توجهات حكومة أبوظبي الرقمية، من خلال المساهمة في التحول الرقمي في الخدمات المقدمة للمتعاملين، كما تهدف إلى المساهمة في رفع مكانة إمارة أبوظبي على مؤشر التنافسية الرقمية على المستويات الإقليمية والدولية.
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وأشار المهيري إلى أن شهادة المنشأ الإلكترونية معتمدة من قبل «غرفة أبوظبي» والغرفة الدولية، استناداً إلى اتفاقية انضمام غرفة أبوظبي إلى السلسلة الدولية لشهادات المنشأ التي تم التوقيع عليها مسبقاً بتاريخ 28 /2 /2016 بالتعاون مع غرفة دبي، حيث أضافت هذه الاتفاقية الصبغة الدولية على شهادة المنشأ، وذلك بإضافة ختم الغرفة الدولية بهدف تيسير إجراءات تصدير البضائع لأعضاء الغرفة إلى مختلف دول العالم، كما أشار إلى أنه يمكن للمتعاملين والجهات الرسمية على حد سواء التحقق من صحة النسخ الإلكترونية بزيارة موقع غرفة أبوظبي وموقع الغرفة الدولية، وإدخال بيانات شهادة المنشأ للاطلاع على مصداقية الشهادة والتحقق منها.
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ونوه بأنه يتعين على المتعاملين مراجعة السلطات الجمركية حول العالم لبلد الاستيراد، وذلك للتأكد من قوانينهم في قبول النسخ الإلكترونية الجديدة والمعتمدة من شهادات المنشأ.
وأكد المهيري أن عدد شهادات المنشأ الإلكترونية بلغ منذ بداية إطلاق النظام منتصف مايو المنصرم وحتى بداية يوليو الحالي 1030 شهادة، كما أن المؤشر في ازدياد مستمر.