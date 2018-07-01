رئيس البعثة الدولية: الإمارات قدمت أفضل الممارسات في سبعة معايير

أبوظبي (الاتحاد)

قال ميلكو كوفاتشيف رئيس قسم تطوير البنية التحتية النووية في الوكالة: «قدمت دولة الإمارات أفضل الممارسات في سبعة من المعايير التي جرى تقييمها، والتي يمكن الاستفادة منها في تجارب دول أخرى تعمل على تطوير برامج مماثلة، ومنها تقدم الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بطلب لوضع تقرير الجاهزية التشغيلية، بالإضافة إلى عملية التقييم الذاتي المكثفة التي أجرتها«نواة»، كما أشادت الوكالة الدولية بالمستوى المتميز الذي يتمتع به فريق المهندسين لدى «نواة» والذين ينبئون بمستقبل واعد للمشروع.

كما قدم فريق البعثة تسع توصيات وسبعة مقترحات، كما ناقشوا ثلاثة مواضيع محورية أبرزها، مواصلة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وشركة «نواة» للطاقة تحضيرات الجاهزية التشغيلية قبل تحميل الوقود في المحطة النووية الأولى، واستمرار دولة الإمارات في العمل نحو الوصول إلى مستهدفات سياسة العمل الصادرة في عام 2016 الطويلة الأمد لإدارة النفايات النووية المُشعة والتصرف بها، فضلاً عن أهمية التنسيق على المستوى الوطني بين مختلف الأطراف المعنية، والمراجعة للأطر القانونية والتشريعية وتطوير برامج الأبحاث والتطوير لضمان استدامة البرنامج.