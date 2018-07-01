الإمارات الدولة الـ 31 في النادي النووي السلمي العالمي

بسام عبدالسميع (أبوظبي)

حصلت الإمارات، أمس، على الدولة رقم 31 في النادي النووي السلمي العالمي، وذلك بعد تسليم الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرها الثالث والنهائي للمراجعة الدورية لمشروع البرنامج النووي الإماراتي إلى الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، في خطوة رئيسة وأساسية لإصدار رخصة تشغيل المفاعل الأول، وتعد الإمارات أول دولة عضو بالوكالة تطبق المرحلة الثالثة من منهجية الطاقة الذرية.

وأشادت الوكالة الدولية بالدعم الذي قدمته الإمارات لإنجاح عمليات التقييم للمشروع النووي الإماراتي، قائلة «إن الإمارات قدمت الكافي لبنية نووية سلمية عالمية، وأنشأت مؤسسات وطنية كفوءة قادرة على قيادة المشروع».

وخلال مؤتمر صحفي في أبوظبي، تحدث فيه كل من راؤول عواد، نائب المدير العام للعمليات في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وميلكو كوفاتشيف، رئيس قسم تطوير البنية التحتية النووية بالوكالة، رئيس بعثة التقييم، جرى استعراض تفاصيل التقرير والتوصيات الواردة فيه، مشيداً بممارسات البرنامج النووي الإماراتي، وبتعاون الإمارات الكامل مع بعثة الوكالة الدولية في إنجاح وإتمام عمليات التقييم.

بدورها، قالت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية «بإنجاز هذا التقرير، تحصل الإمارات على رقم 31 للدول أعضاء النادي النووي السلمي»، لافتة إلى أن التقرير أشار إلى أن الإمارات أصبحت نموذجاً عالمياً بأعلى المعايير في القطاع النووي السلمي.