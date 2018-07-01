أنشطة متنوعة للأطفال في مخيم قصر الإمارات



تاريخ النشر: الإثنين 02 يوليو 2018 أبوظبي (الاتحاد) يطلق فندق «قصر الإمارات» الأحد المقبل مخيّم الأطفال الصيفي السنوي بهدف الترفيه عنهم وتحفيزهم على زيادة نشاطهم البدني بعيداً عن شاشات التلفاز وأجهزة التكنولوجيا الأخرى. ويقام المخيّم، بالتعاون نادي «هادينس جيم» الصحي، وتم وضع برنامج عروض رياضية مرنة ومتخصصة بالكامل، لتتمكّن العائلات من اختيار الأوقات والأيام التي يرغبون في مشاركة أطفالهم خلالها. ويحفل البرنامج الجديد بالعديد من الأنشطة الرياضية التي تُسهم في إبقاء الأطفال مشغولين بكامل طاقاتهم، والتي تتنوّع ما بين الرماية إلى الزومبا، إضافة إلى كرة القدم، التجديف بالكاياك، التزلّج على الماء وجلسات اليوغا