الأذربيجاني خازار يتصدر «دولية» دبي للشطرنج

دبي (الاتحاد)

انفرد الاذربيجاني بابازاده خازار بقمة بطولة دبي الدولية للناشئين في نسختها الخامسة عشرة المقامة حالياً بنادي دبي للشطرنج والثقافة بقاعته، مع نهاية الجولة السادسة بفوزه على الفلسطيني راجي صايل أبو الزين ومنح التعادل بين المصنف الأول الهندي روناك سادواني مع الأذربيجاني أحمد زاده أحمد الفرصة للاعب بابازاده للانفراد بالصدارة.

وأسفرت نتائج الجولة الخامسة عن فوز المصنف الأول الهندي روناك سادواني على المصنف الرابع الأرميني أدوارد أكوبيان، كما فاز الأذربيجاني أحمد زاده على مواطنه فريد مصطفيف، وتغلب الاذربيجاني بابازاده خازار على الهندي فيشال شودري، وتعادل على الطاولة الرابعة الفلسطيني راجي صايل أبو الزين مع الهندي أدياتي مانوش، وعلى الطاولة الخامسة فاز الإماراتي عبدالله الحمادي على مواطنه حمد عصام.

واختتمت الجولة الخامسة بصدارة ثلاثة لاعبين برصيد 5 نقاط، وهم، الهندي روناك سادواني والاذربيجانيان أحمد زاده أحمد وبابازاده خازار وجاء في المركز الثاني منفرداً برصيد 4.5 نقطة اللاعب الفلسطيني راجي صايل أبو الزين وفي المركز الثالث برصيد 4 نقاط 18 لاعباً ولاعبة.

وشهدت مباريات الجولة السادسة، تعادل المصنف الأول الهندي روناك سادواني مع الاذربيجان أحمد زاده أحمد وخسر الفلسطيني راجي صايل أبو الزين أمام الاذربيجاني بابازاده خازار، أما الأرميني أدوار أكوبيان فقد نجح في الفوز على الهندي شارون رافائيل ليمهد طريقه في الجولات المقبلة ليكون في مركز متقدم، وخسر الإماراتي حمد بدر أمام الاذربيجاني فريد مصطفيف، وخسر الفلسطيني علي أبو الزين من الإماراتي حمد عصام وفاز العراقي إسماعيل طارق على الإماراتي إبراهيم أحمد إبراهيم.

وبختام الجولة السادسة انفرد بالصدارة، الأذربيجاني بابازاده خازار برصيد 6 نقاط، ويلاحقه كلاً من المصنف الأول الهندي روناك سادواني والاذربيجاني أحمد زاده أحمد برصيد 5.5 نقطة، يليهم في الترتيب العام 8 لاعبين برصيد 5 نقاط، انتظاراً للجولة السابعة التي تحدد ملامح البطل.