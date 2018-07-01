كريس جيل يتقدم المشاركين في «كريكت أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

بدعم مجلس أبوظبي الرياضي، أعلن نادي أبوظبي للكريكت، تنظيم بطولة عالمية T20 في أبوظبي خلال الفترة من 4 إلى 6 أكتوبر على استاد زايد للكريكت بنادي أبوظبي للكريت، وبمشاركة أندية عالمية تمثل: إنجلترا، باكستان، أستراليا، جنوب أفريقيا، وأفغانستان، بإشراف مجلس الكريكت الدولي ومجلس الإمارات للكريكت.

وتعد البطولة الأولى من نوعها التي ينظمها نادي أبوظبي للكريكت على الصعيد العالمي، حيث سبق له استضافة بطولات ومباريات وفعاليات كبيرة للكريكت، استقطبت خمسة وعشرين ألف مشاهد من محبي ومتابعي الكريكت على مستوى الدولة.

وتضم البطولة مجموعة مميزة من الفرق المشاركة، من بينهم فريق نادي يوركشير فايكينجز، وهو أحد أشهر وأنجح فرق الـ T20 في تاريخ إنجلترا للكريكت، وهو النادي الذي يمثل مقاطعة يوركشير، فريق بووست ديفيندرز الأفغاني الذي يحمل اسم مدينة لاشكارجا، وهو حامل لقب البطولة المحلية، فريق «الجيش الأرجواني» الأسترالي من تسمانيا، وهو حامل لقب بطولات دوري الـ T20 الثلاث الكبرى للدوري الأسترالي المحلي، فريق كالاندارز من لاهور الباكستانية، وهو احد فريق الدوري الباكستاني الممتاز للكريكت، فريق العمالقة من جنوب أفريقيا (ملتي بلاي تيتانز)، أما الفريق السادس المشارك فسيشكل مفاجأة كبيرة لكل محبي ومتابعي الكريكت في الدولة.

كما تشهد البطولة مشاركة نخبة من نجوم الكريكت العالميين من بينهم كريس جيل وياسر شاه وجاري بالانس وفرحان بحر الدين الذي توج مؤخراً بلقب لاعب العام لفريق العمالقة الجنوب أفريقي.