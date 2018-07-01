مشاركة كبيرة في مهرجان الحقايق والفطامين بالسوان

رأس الخيمة (الاتحاد)

استضاف ميدان السوان لسباقات الهجن في رأس الخيمة، مهرجان الحقايق والفطامين الذي نظمته لجنة إحياء ذكرى الشيخ عبدالعزيز بن راشد النعيمي بمناسبة مئوية «عام زايد»، وذلك برعاية الشيخ محمد بن عبدالعزيز النعيمي.

وتوجه الشيخ جمال بن صقر بن سلطان القاسمي رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان بالشكر إلى الشيخ محمد بن عبدالعزيز النعيمي لدعمه غير المحدود لرياضة الهجن، ورعايته المهرجان؛ بهدف المحافظة على هذه الرياضة الأصيلة بين أبناء القبائل، وتشجيعها في نفوس الأجيال الناشئة، كونها الرياضة التراثية الأصيلة المتوارثة عن الآباء والأجداد، معتبراً أن هذا المبادرة تعد تخليداً لذكرى الشيخ المرحوم عبدالعزيز بن راشد النعيمي، ودعماً لمالكي الإبل للاستمرار في الحفاظ عليها، كما شكر اللجان كافة، وجميع العاملين في ميدان السوان لسباقات الهجن في رأس الخيمة، لدورهم الكبير في نجاح المهرجان والفعاليات الرياضية والتراثية.

وفي ختام فعاليات المهرجان، قام الشيخ محمد بن عبدالعزيز النعيمي بتكريم الفائزين في المهرجان، وتقديم الجوائز والدروع لأصحاب الإبل الفائزة بالمراكز الأولى.