«المحترفين» تعقد اجتماعاً مع شركات كرة القدم



تاريخ النشر: الإثنين 02 يوليو 2018 دبي (الاتحاد) عقدت لجنة دوري المحترفين والأندية المحترفة، اجتماعاً في مقر اتحاد كرة القدم، بناءً على قرار الجمعية العمومية العادية رقم 3 لسنة 2018 والتي عقدت بتاريخ 26 /‏‏06 /‏‏2018. ترأس الاجتماع عبدالله ناصر الجنيبي رئيس لجنة دوري المحترفين، وحضره كل من: يوسف محمد رسول الخوري نائب رئيس المكتب التنفيذي، محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، وليد الحوسني المدير التنفيذي للجنة دوري المحترفين، وممثلو شركات الأندية المحترفة. تم خلال الاجتماع استعراض الآليات المقترحة، وتقرر رفع توصية بالمقترح لمجلس إدارة اتحاد الكرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.