«أمير العرب» يعانق اللقب

رومانيا (الاتحاد)

أصبح الجواد «أمير العرب» للبلغاري إيفان يوردانوف، وإشراف ريحان أحمد وقيادة البلغاري فالنتين أتاناسوف، أول بطل لسباق كأس الوثبة ستاليونز، الذي أقيم أمس وسط حضور جماهيري غفير بمضمار بليوستي برومانيا الذي استضاف للمرة الأولى سباقا للخيول العربية الأصيلة في مشهد تاريخي، ضمن النسخة العاشرة لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية، بالتزامن مع عام زايد والاحتفاء بمرور 100 عام على مولده، وبالتزامن مع مرور 100 عام على استقلال رومانيا، بشعار «عالم واحد..6 قارات.. أبوظبي العاصمة».

ويعد تنظيم السباق المخصص للخيول العربية للمرة الأولى في رومانيا، إنجازاً جديداً وفريداً أضافه المهرجان العالمي لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول.

ويأتي تنظيم سباقات كأس مزرعة الوثبة ستاليونز، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف تشجيع صغار الملاك والمربين على تربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة التي باتت لها قاعدة عريضة واهتمام كبير في أوروبا.

ويتضمن المهرجان سباقات كأس زايد، وبطولة العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات «إفهار» وبطولة «أم الإمارات» للفرسان المتدربين «إيفهرا»، وكأس الوثبة ستاليونز، وجوائز دارلي التقديرية لـ«أم الإمارات» هوليود 2018، وكأس مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للقدرة، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لفرق السيدات للقدرة، والبطولة الدولية للشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان لخيول البوني.