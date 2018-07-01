منتخب الشرطة بطل «دولية» رماية الأطباق بروسيا

أبوظبي (وام)

حقق منتخب الشرطة للرماية إنجازاً جديداً خلال مشاركاته في بطولات الرماية على المستوى الإقليمي والعربي والدولي، حيث حصل على المركز الأول للفرق، في حين حصد المساعد أول ظاهر حمد العرياني المركز الأول في الفردي، والرامي المساعد أول خالد سعيد الكعبي على المركز الرابع على المستوى الفردي، ضمن مشاركتهم للمرة الأولى في البطولة الدولية المفتوحة لرماية الأطباق التي أقيمت في جمهورية روسيا البيضاء، خلال الفترة من 26 إلى 28 يونيو الماضي. وأكد العميد محمد حميد دلموج الظاهري، رئيس مجلس إدارة اتحاد الشرطة الرياضي، أن تتويج الرامي ظاهر حمد العرياني والرامي خالد سعيد الكعبي في البطولة الدولية المفتوحة للرماية التي أقيمت في جمهورية روسيا البيضاء، يعد ثمرة دعم القيادة الرشيدة المستمر للرياضة والرياضيين في الإمارات.

وتوجه الظاهري بالشكر والتقدير إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على اهتمام سموه بمسابقات الرماية لصقل وتطوير إمكانيات منتسبي وزارة الداخلية، ودعم سموه اللا محدود للعديد من البرامج والفعاليات والمسابقات الرياضية التي تعود بالنفع والفائدة على العاملين في وزارة الداخلية كافة.

ضم وفد الدولة المشارك في البطولة الدولية المفتوحة لرماية الأطباق العميد خليفة محمد المري رئيس الوفد، والمقدم راشد حميد المزروعي إدارياً، والمساعد أول ظاهر حمد العرياني، والمساعد أول خالد سعيد الكعبي.