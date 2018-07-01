فريق أبوظبي يحصد ألقاب جولة ايفيان لزوارق الفورمولا-1

دبي (الاتحاد)

استدعى المدرب الكرواتي فيردو ميلين 31 لاعباً لمعسكر المنتخب الوطني للشباب مواليد 2001 «ب»، والذي انطلق أمس ويستمر حتى 1 أغسطس المقبل، ضمن البرنامج المعتمد من لجنة المنتخبات والشؤون الفنية تحضيراً لمشاركة الأبيض الشاب في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس آسيا سبتمبر 2019.

ويباشر الجهاز الفني للمنتخب معسكره الحالي في مقر اتحاد الكرة بدبي، حيث يبدأ البرنامج بإجراء الاختبارات البدنية للاعبين وذلك للوقوف على مدى جاهزية كل لاعب، ثم يباشر الجهاز الفني بقيادة ميلين ببرنامج المعسكر. وشملت قائمة الأبيض الشاب مواليد 2001، كلاً من: سيف الزعابي، حميد الحوسني من نادي عجمان، مانع الشامسي، خالد البلوشي من العين، راكان صالح، زايد سلطان جاسم، أحمد المشجري، نواف سالم الحارثي، أحمد محمود حسن، من الجزيرة، محمد إبراهيم من النصر، حمد محمد القيوضي من العروبة، مايد الطنيجي من الرمس، عيسى أحمد البلوشي، راشد عبد الله مال الله، عبد الله حمد المنهالي، عبد الرحمن صالح أمان من نادي الوحدة، راشد فؤاد عيون، شهاب أحمد لشكري من الوصل، مهير محمد الكتبي، عبد الله الرميثي من بني ياس، سلطان محمد سعيد من دبا، فهد بدر باروت من الإمارات، سيف عبيد الزعابي، ياسر حسن البلوشي، علي المطوع النقبي من اتحاد كلباء، بدر ناصر عبد العزيز، عبد العزيز محمد البلوشي، حارب عبد الله سهيل، محمد عيسى جمعة، حمدان حميد حسن من شباب الأهلي دبي، خليفة سمبيج صالح من الشارقة.

ومن المنتظر أن يشارك المنتخب في بطولة ودية أغسطس المقبل بدعوة من الاتحاد التشيكي، حيث ستنظم لجنة المنتخبات والشؤون الفنية معسكراً خارجياً للمنتخب في التشيك للفترة من 1 إلى 19 أغسطس المقبل تعقبه مباشرة المشاركة في البطولة الودية والتي تنظم بنظام المجموعتين، حيث تشمل مجموعة المنتخب كلاً من منتخبات التشيك، والولايات المتحدة الأميركية، وبلغاريا، فيما تضم المجموعة الثانية كلاً من، اليابان، أوكرانيا، سلوفاكيا وهنجاريا.