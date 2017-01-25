روسيا تسلم المعارضة مسودة دستور جديد لسوريا

أستانا (وكالات)

قال رئيس الوفد الروسي في المباحثات السورية بأستانا الكسندر لافرينتيف أمس: «إنه سلم وفد المعارضة المسلحة مشروع دستور جديد لسوريا». ونقلت وكالة (تاس) الروسية للأنباء عن لافرينتيف القول في تصريح صحفي: «إن روسيا تنتظر رد الفصائل المعارضة على مشروع الدستور»، مشيراً إلى أن المعارضة المسلحة السورية في أستانا أقرت بأهمية إطلاق العملية السياسية، وضرورة العمل على بلورة دستور جديد وإقراره عبر استفتاء عام يضمن تعبير السوريين عن إرادتهم وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية. وأعرب عن أمله بأن تعمل المعارضة السورية بنشاط في هذا المجال، موضحاً أن الخبراء الروس أعدوا مشروع الدستور الجديد لسوريا «رغبة من الجانب الروسي في إعطاء نبضة إضافة لعملية التسوية السياسية من دون أن نتدخل في إقرار الدستور المقترح» وذكر أن اللجنة الثلاثية الروسية الإيرانية التركية الخاصة بمراقبة وقف إطلاق النار، ستجتمع في العاصمة الكازاخية أستانا في بداية فبراير المقبل.

يذكر أن لافرينتيف الذي يشغل منصب المبعوث الخاص للرئيس الروسي لسوريا ترأس الوفد الروسي في مباحثات أستانا التي اختتمت بإصدار بيان أكد وحدة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها.