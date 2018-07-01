مقاربات نقدية في بيت شعر نواكشوط

نواكشوط (الاتحاد)

نظم بيت الشعر في نواكشوط مؤخراً جلسة «مقاربات نقدية» تحت عنوان «التداولية: نحو منهج جديد في قراءة الشعر»، وحاضر فيها الدكتور محمد الأمين ولد الشيخ أحمد أستاذ الأدب بجامعة القصيم بالمملكة العربية السعودية، وعقب عليها نقاشاً كل من الأستاذ بجامعة نواكشوط العصرية الدكتور محمد الأمين ولد مولاي إبراهيم، وأستاذ الرياضيات بالمدرسة العليا للتعليم الدكتور محمد ولد سيدي عبد الله.

وكانت الجلسة قد بدأت بورقة عن الموضوع قدمها الشاعر محمد المحبوبي المنسق الثقافي لبيت الشعر - نواكشوط، ألقى من خلالها تعريفاً بضيف الجلسة د. محمد الأمين الشيخ أحمد، حاصل على الدكتوراه في النقد الأدبي، والرئيس السابق لمنتدى القصيد الموريتاني.

وأكد د. محمد الأمين الشيخ أحمد أن غالبية الباحثين المعاصرين يشتركون في الاتفاق على أن منهج البحث التداولي في قراءة ونقد الشعر، يقوم على أربعة إجراءات مفاهيمية هي: الإشاريات أو المعينات، متضمنات القول، والافتراض السابق والأقوال المضمرة، والاستلزام الحواري (الأفعال الكلامية)، إلى جانب مفهوم القصدية، ونظرية الملاءمة، ومفهوم الوظيفة وعلاقتها بالبنية، ومفهوم السياق بنوعيه الحجاج والإقناع... وغيرها، من المفاهيم والإجراءات التداولية.