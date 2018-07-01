اليابانيون يطلعون على تجربة «الشارقة للكتاب»

الشارقة (الاتحاد)
زار أكيما أوميزاوا، القنصل الياباني العام في دبي، مقر هيئة الشارقة للكتاب، بهدف بحث سبل تعزيز العلاقات الثقافية بين دولة الإمارات العربية المتحدة واليابان، وفتح أفق الشراكة بين الهيئة ومراكز صناعة الفعل الإبداعي في اليابان.
وكان في استقبال القنصل والوفد المرافق، أحمد العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، حيث استعرض الجهود التي تبذلها الهيئة على مستوى تفعيل الحراك الثقافي المحلي، وتوسيع حضوره على المستوى الدولي والعالمي، كما اصطحب الوفد في جولة تعريفية لمدينة الشارقة للنشر –أول مدينة حرة للنشر في العالم.
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واستعرض العامري الخدمات التي تقدمها المدينة على مستوى الطباعة، والتسويق، والشحن، وما يوفره موقعها من فرص عالمية أمام الناشرين من مختلف بلدان العالم، مشيراً إلى دورها المحوري في فتح سوق صناعة الكتاب في المنطقة والشرق الأوسط على كلٍ من السوق الشرق آسيوي، وما يقابله من سوق غربي، وأفريقي.
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واعتبر أوميزاوا أن مدينة الشارقة للنشر، تعد فرصة كبيرة، ونافذة جديدة أمام الناشرين اليابانيين.