اليابانيون يطلعون على تجربة «الشارقة للكتاب»

الشارقة (الاتحاد)

زار أكيما أوميزاوا، القنصل الياباني العام في دبي، مقر هيئة الشارقة للكتاب، بهدف بحث سبل تعزيز العلاقات الثقافية بين دولة الإمارات العربية المتحدة واليابان، وفتح أفق الشراكة بين الهيئة ومراكز صناعة الفعل الإبداعي في اليابان.

وكان في استقبال القنصل والوفد المرافق، أحمد العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، حيث استعرض الجهود التي تبذلها الهيئة على مستوى تفعيل الحراك الثقافي المحلي، وتوسيع حضوره على المستوى الدولي والعالمي، كما اصطحب الوفد في جولة تعريفية لمدينة الشارقة للنشر –أول مدينة حرة للنشر في العالم.

وقال أحمد العامري: «تفتح هيئة الشارقة للكتاب الباب أمام مختلف أشكال التعاون والعمل المشترك مع المؤسسات الثقافية والمعرفية في العالم، حيث وضعت برؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الحوار بين الثقافات، والانفتاح على حضارات العالم، محوراً جوهرياً في جهودها، وتجلى ذلك في مختلف ما تنظمه الهيئة من مهرجانات، وفعاليات، وأنشطة، محلية، ودولية».

واستعرض العامري الخدمات التي تقدمها المدينة على مستوى الطباعة، والتسويق، والشحن، وما يوفره موقعها من فرص عالمية أمام الناشرين من مختلف بلدان العالم، مشيراً إلى دورها المحوري في فتح سوق صناعة الكتاب في المنطقة والشرق الأوسط على كلٍ من السوق الشرق آسيوي، وما يقابله من سوق غربي، وأفريقي.

بدوره أشاد القنصل الياباني بالجهود التي تبذلها إمارة الشارقة على مستوى صناعة المعرفة، وتعزيز أفق الحوار مع ثقافات العالم، مؤكداً حرص الناشرين والكتاب اليابانيين على المشاركة في مجمل ما تقوده الشارقة من فعاليات فنية، وإبداعية، ومعرفية.

واعتبر أوميزاوا أن مدينة الشارقة للنشر، تعد فرصة كبيرة، ونافذة جديدة أمام الناشرين اليابانيين.