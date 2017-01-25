تركيا: لن نسلم «الباب» للأسد بعد استعادتها من «داعش»

عواصم (وكالات)

قال نعمان قورتولموش نائب رئيس الوزراء التركي أمس، إن تركيا لن تسلم بلدة الباب السورية إلى قوات الحكومة السورية بعد طرد مقاتلي تنظيم «داعش» منها، بالتزامن مع إعلان الجيش قصف 116 هدفا للتنظيم في إطار العمليات التي تقودها أنقرة في شمال سوريا. في حين أكد الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف أنه أرسل إلى سوريا جنودا شيشانيين في إطار كتيبة الشرطة العسكرية التي نشرتها روسيا لتأمين حلب، بينما نفت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) قيامها بالتنسيق مع روسيا بشأن ضربات جوية في سوريا.

ونقلت تقارير صحفية عن قورتولموش أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لم يقدم دعما كافيا للعملية التركية للسيطرة على بلدة الباب. وأضاف أنه لم يتم إطلاق العملية التي تقودها تركيا في شمال سوريا لنقل السيطرة على المنطقة للنظام السوري.

وقال «قلنا من البداية إن عملية درع الفرات هدفها حماية الأمن القومي التركي»، مضيفا أن العملية تركز على إبعاد خطر الإرهاب عن حدود البلاد مع سوريا. وانتقد قورتولموش التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لعدم تقديمه الدعم الكافي لتحرير المنطقة من «داعش».

لكنه أفاد من ناحية ثانية أن تركيا تأمل أن تغير إدارة الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب موقفها وتقدم دعما للسياسات التي تصب في صالح شعبي العراق وسوريا.