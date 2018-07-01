48 شاعراً وشاعرة في مهرجان جرش للشعر العربي

محمود إسماعيل بدر (عمّان)

يشهد مساء الثلاثاء 24 يوليو الجاري، انطلاق فعاليات «مهرجان الشعر العربي» وذلك في إطار النسخة 33 لمهرجان جرش للثقافة والفنون، الذي تنطلق نشاطاته في مدينة جرش الأثرية خلال الفترة من 19 إلى 28 يوليو، وفي العاصمة الأردنية عمّان من 29 يوليو الجاري إلى 4 أغسطس المقبل. تقام أمسية افتتاح مهرجان الشعر، الذي تنظمه وتشرف عليه رابطة الكتّاب الأردنيين، على المسرح الشمالي، ويديرها الشاعر والأديب أكرم الزعبي، بمشاركة الشعراء: أمان الله الغربي (تونس) وماجدة داغر (لبنان) ومحمد خضير ومحمد بغدادي (الأردن).

في اليوم التالي من برنامج المهرجان الذي يحتفي بالكلمة في أجمل صورها، يستضيف مركز الملك عبدالله الثاني الثقافي بمدينة الزرقاء أمسية شعرية يديرها الشاعر نزار عوني. وتقام يوم الخميس 26 يوليو أمسية في مركز إربد الثقافي، يديرها الشاعر الدكتور خلدون إمنيعم. وتقام يوم الجمعة 27 يوليو أمسية في رابطة الكتاب الأردنيين بعمّان، يديرها الشاعر سعد الدين شاهين.

فيما تتواصل الأمسيات الشعرية ما بين نادي الإبداع بمدينة الكرك، ورابطة الكتاب بعمان، ومؤسسة إعمار السلط، بمشاركة نخبة من الشعراء الأردنيين والعرب من عدة دول عربية، تختتم الاحتفالية الشعرية بأمسية تقام مساء الثلاثاء 31 يوليو الجاري، في مقر رابطة الكتاب بعمّان، تديرها الشاعرة نبيلة الخطيب.